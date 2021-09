God of War Ragnarok : Cory Barlog explique pourquoi cet épisode signe la fin de l’ère nordique

Le premier trailer de gameplay de God of War Ragnarok a permis de découvrir vers où se dirigeait le voyage de Kratos et Atreus, mais on ne s’attendait pas à ce que ce deuxième opus signe déjà la fin de l’ère nordique pour la saga (mais pas la fin de la saga elle-même). Si certaines personnes ont pu alors être déçues de voir que tout allait être condensé ici, Cory Barlog, réalisateur du premier jeu, explique pourquoi il a fait ce choix.

Une histoire plus contenue, pour ne pas attendre trop longtemps

Barlog a participé à une interview en compagnie de Eric Williams, réalisateur de ce God of War Ragnarok, publiée sur la chaîne Kaptain Kuba, spécialisée dans la série God of War.

Le réalisateur du premier opus a alors expliqué pourquoi Ragnarok serait le dernier épisode de la série dans la mythologique nordique (vers 15:10 min de la vidéo) :

« Il y a plusieurs raisons. Je pense que l’une des plus importantes était que le premier jeu a pris 5 ans a être développé. Le second jeu… Je ne sais pas combien de temps il faudra mais je suppose qu’il faudra un temps plus ou moins similaire pas vrai ? Et quand on pense à un troisième, cela amènerait à une période de 15 ans pour une seule histoire, et je sens que c’est trop étiré […] Quand nous avons commencé à parler de ce que l’histoire devrait être, de la direction où Eric voulait vraiment aller, je me suis dit que oui, nous pouvons faire ça [en deux épisodes] parce que ça reste centralisé sur ces deux personnages et ça donne à tout le monde le temps dont ils ont besoin. »

Le réalisateur ne voulait donc pas trop étaler le récit pour se concentrer sur l’essentiel, et donner rapidement des réponses aux fans. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont déjà impatients d’avoir le fin mot de cette histoire, d’autant plus que cela ouvre potentiellement la porte à d’autres mythologies pour la saga après ce God of War Ragnarok.