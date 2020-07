Ghost of Tsushima s’est écoulé à plus de 2.4 millions d’exemplaires les 3 premiers jours du lancement

Sucker Punch peut être fier, le démarrage de Ghost of Tsushima est plus qu’encourageant si l’on en croit Sony qui annonce plus de 2.4 millions d’exemplaires vendus en à peine 3 jours. Cela comprend les versions physiques et dématérialisées.

Sony récolte un bon paquet de « provisions »

Ghost of Tsushima est maintenant la nouvelle licence exclusive PS4 qui s'est vendue le plus rapidement avec plus de 2,4 millions d'unités écoulées dans le monde au cours des 3 premiers jours de vente. Toutes nos félicitations à @SuckerPunchProd et merci aux fans du monde entier pic.twitter.com/2cM2hd68z2 — PlayStation France (@PlayStationFR) July 24, 2020

Sony précise également que Ghost of Tsushima est ainsi la nouvelle licence exclusive sur PS4 qui s’est vendue le plus rapidement. On confirme que c’est une belle performance pour une toute nouvelle IP sachant que seuls les trois premiers jours sont pris en compte.

Rappelons que le monde ouvert de Sucker Punch a été très bien reçu par la critique spécialisée et les joueurs si l’on en croit les nombreux retours sur la toile. Nous-même, nous l’avons particulièrement apprécié en lui mettant un joli 8/10.

Récemment, nous avons même appris que le public japonais avait particulièrement apprécié le titre si bien qu’il est rapidement tombé en rupture de stock en version boîte. Nos amis du pays du soleil levant ont d’ailleurs salué le respect du studio américain envers la culture nippone.

Ghost of Tsushima est disponible exclusivement sur PS4. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour tout savoir du jeu.