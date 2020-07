Ghost of Tsushima dévoile son trailer de lancement

Après des années de développement et un reveal qui date lui aussi de plusieurs années, Ghost of Tsushima est enfin prêt pour sa sortie prévue en fin de semaine. C’est l’occasion pour Sucker Punch et PlayStation de dévoiler le trailer de lancement de cette dernière grosse exclusivité PS4.

L’aventure de Jin est sur le point de commencer

Cette vidéo nous permet d’entrevoir plusieurs environnements qui composent l’île de Tsushima, et qui serviront de décors pour l’histoire de Jin Sakai, un ancien samurai qui devra renoncer à son code pour protéger les habitants contre l’invasion mongole.

Ghost of Tsushima sera disponible dès le 17 juillet sur PS4. Si vous ne savez pas encore où précommander le jeu, n’hésitez pas à consulter notre article qui compare les prix de plusieurs enseignes. Pour rappel, notre test arrivera quant à lui dès demain.