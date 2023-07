Gex Trilogy : Le gecko revient sur les consoles actuelles dans une compilation

Le gecko accro à la télé reprend du service

Limited Run Games annonce donc la publication prochaine de Gex Trilogy, une compilation qui va regrouper les jeux Gex, Gex: Enter the Gecko, et Gex 3: Deep Cover Gecko, sortis tous les trois sur PlayStation 1 (et sur d’autres plateformes pour le premier et le deuxième jeu).

Les titres Gex sont des jeux d’aventure et de plateformes dans lequel on incarne un Gecko qui voyage à travers plusieurs niveaux inspirés par des émissions de la télévision américaine, tout en parodiant l’imagerie des agents secrets. Comme Tombi!, cette trilogie passera sur le Carbon Engine, le moteur de l’éditeur.

Pas de date de sortie pour le moment concernant Gex Trilogy. On sait uniquement que le jeu arrivera sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch (donc pas de version Xbox One, il semblerait).