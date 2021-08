Genshin Impact : La version 2.1 sera présentée dès vendredi à 15 heures

C’est devenu une habitude désormais. Une dizaine de jours avant l’arrivée de la nouvelle version de Genshin Impact, miHoYo organise un stream qui révèle le contenu de le future mise à jour tout en donnant des codes pour des primo-gemmes gratuites à celles et ceux qui suivent le live. On a désormais la date de présentation du live dédié à la version 2.1.

La Shogun Raiden en star de la présentation ?

Chers voyageurs, C'est l'heure des annonces ! Un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 20 août 2021 à 9 h 00 (UTC-4) sur la chaîne Twitch officielle.

>>> https://t.co/15HKtWq8mP À bientôt ! — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 18, 2021

L’aventure à Inazuma va bientôt pouvoir continuer, puisque la mise à jour 2.1 devrait arriver au tout début du mois de septembre. Avant cela, elle sera présentée dans un live qui aura lieu le vendredi 20 août à 15 heures, et qui sera à suivre en direct sur la chaîne Twitch du jeu.

On devrait sans aucun doute en voir plus sur la Shogun Raiden, Kujou Sara et Sangonomiya Kokomi, voire Aloy, qui devraient être les prochains personnages jouables dans cette version, et on espère découvrir de nouvelles régions d’Inazuma, ainsi que le planning complet pour le premier anniversaire du jeu (qui aura lieu durant la 2.1, puisque l’anniversaire est le 28 septembre prochain).

Si vous ne pouvez pas suivre le live, pas de panique, vous retrouverez sur notre site un résumé complet de la présentation, avec bien entendu les fameux codes de primo-gemmes.

D’ici là, vous pouvez consulter tous nos guides liés à Inazuma.