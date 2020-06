Genshin Impact diffuse un making-of dédié à sa bande originale

Alors que sa prochaine et dernière bête fermée sera lancée le mois prochain, Genshin Impact partage de nouvelles informations sur son développement avec un making-of dédié à la création de sa bande originale.

L’Orchestre philharmonique de Londres en action

Dans cette vidéo, l’équipe de HOYO-MiX raconte comment elle a composé les musiques du titre en collaboration avec l’Orchestre philharmonique de Londres. Rappelons que les musiciens et musiciennes qui en font partie ont déjà travaillé par le passé sur des jeux vidéo comme Final Fantasy XV et la licence Dragon Quest ainsi que sur les films Iron Man 3, Thor : Le Monde des ténèbres et la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Genshin Impact sera disponible cette année sur PC, PlayStation 4, iOS et Android. Une version Switch est également à l’étude.