Genshin Impact : Les détails sur la bannière consacrée à Ganyu

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de la bannière qui met en avant Albedo, l’un des nouveaux personnages de la version 1.2 de Genshin Impact. Dès le 12 janvier, Ganyu prendra sa place avec une toute nouvelle bannière, dont on a aujourd’hui les détails avec les autres personnages qui vont l’accompagner.

Les nouvelles bannières du 12 janvier

Dès le 12 janvier à 18 heures, il sera possible d’obtenir Ganyu avec la bannière « Doute passager ». L’archère Cryo sera la seule 5 étoiles à être mise en avant, avec trois personnages 4 étoiles à ses côtés, à savoir :

Xiangling

Xingqiu

Noëlle

Ces personnages auront une plus forte probabilité d’être invoqués avec cette bannière, qui durera trois semaines, jusqu’à l’arrivée de la version 1.3 du jeu, avec une bannière qui devrait logiquement être consacrée à Xiao.

En plus de cela, une nouvelle bannière d’arme fera son apparition, « Incarnation divine », avec une chance plus élevée d’obtenir l’Arc d’Amos (Arc) et Fierté de la Voûte d’Azur (Épée à deux mains) ainsi que d’autres armes 4 étoiles.

Pour finir, une nouvelle quête d’aventure sera proposée, et mettra évidemment en avant Ganyu. « Sinae Unicornis » sera disponible dès le 12 janvier à 18 heures et ce à partir du niveau 40, après avoir fini la quête d’Archon « Une étoile en approche » Chapitre I – Acte 3.