Genshin Impact : Ganyu est présentée avec un nouveau teaser

Lors de l’arrivée de la version 1.2 de Genshin Impact, les joueurs ont pu découvrir Albedo grâce à une nouvelle bannière. Celle-ci arrive bientôt à son terme, et sera remplacée par celle mettant en avant Ganyu, que l’on peut découvrir un peu plus aujourd’hui avec un nouveau teaser.

Un tour à Liyue en compagnie de Ganyu

Si vous êtes à jour sur les quêtes de l’histoire principale du jeu, Ganyu ne vous est probablement pas étrangère. La secrétaire du Pavillon Yuehai a droit à une petite vidéo où l’on peut en apprendre un peu plus sur son caractère.

On apprend dans le même temps qu’elle sera doublée par Reina Ueda (Kanao Tsuyuri dans Kimetsu no Yaiba, ou encore Ruri dans Dr Stone) en japonais et Jennifer Losi en anglais.

Travelers, let's listen to the voice artist of "Plenilune Gaze," Ganyu! Voice Actor

EN VA: Jennifer Losi

JP VA: UEDA Reina Click here to listen >>>https://t.co/uBlPwXIuz8#GenshinImpact #Ganyu pic.twitter.com/7NOlxk0uTm — Paimon (@GenshinImpact) January 6, 2021

Pour ce qui est de ses capacités, elle aura la particularité d’avoir droit à une seconde charge pour son tir chargé, contrairement aux autres archers. Pour rappel, elle utilisera l’élément Cryo. Sa bannière arrivera la semaine prochaine, à la suite de celle concernant Albedo.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android.