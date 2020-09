Gamescom 2021 : Un événement hybride organisé du 25 au 29 août

Alors que l’édition de 2020 s’est achevée il y a un peu moins d’une semaine, les organisateurs de la Gamescom sont déjà en train de réfléchir à celle qui aura lieu dans un an. Selon le site officiel du The German Games Industry Association, la prochaine itération du salon européen se déroulera du 25 au 29 août 2021 et, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, pourrait être un événement hybride à la fois physique, dans le Koelnmesse de Cologne, et numérique.

Développer l’événement « idéal »

Comme l’explique Felix Falk, le directeur général de l’organisme allemand, « les circonstances extraordinaires ont rendu l’organisation de la Gamescom 2020 extrêmement difficile mais particulièrement excitante. La version numérique a démontré le potentiel international de notre événement, qui est déjà le plus grand du monde. »

Il ajoute ceci : « Cependant, il est devenu clair que, en plus du développement de l’aspect numérique, organiser une conférence sur place est importante pour la communauté et l’industrie du jeu vidéo. Nous devons donc maintenant tirer parti de notre expérience de cette année et l’utiliser pour développer l’événement idéal, en ligne et hors ligne, pour 2021. »