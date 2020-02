Games with Gold : Voici les jeux de mars 2020

Après un mois de février relativement calme malgré la présence de TT Isle of Man et Call of Cthulhu, voyons ce que nous réserve le mois de mars avec les Games with Gold, dont les jeux gratuits seront disponibles prochainement.

Quels sont les Games with Gold de mars 2020 ?

Voici les jeux qui rejoindront le Games with Gold le mois prochain.

Xbox One

Xbox 360

A noter que les deux titres sont rétrocompatibles Xbox One.

Castlevania: Lords of Shadow 2 (du 1er au 15 mars)

Sonic Generations (du 16 au 31 avril)

Que comptez-vous télécharger parmi ces jeux ? En attendant, on vous rappelle que notre présentation complète arrivera comme d’habitude sur notre chaîne YouTube.