Games with Gold : Voici les jeux du mois de juillet 2021

Tous les fins de mois, Microsoft nous annonce les prochains jeux qui seront offerts avec le programme Games with Gold. Au mois de juin, on a notamment eu droit à The King’s Bird ou encore Injustice: Gods Among Us. Voyons ce que nous réserve ce mois de juillet.

Quels sont les Games with Gold de juillet 2021 ?

Voici la liste des jeux offerts durant le mois de juillet grâce à l’abonnement Xbox Live Gold.

Xbox One

Xbox 360

Conker: Live & Reloaded (du 1er au 15 juillet)

Midway Arcade Origins (du 16 au 30 juillet)

Et vous, que comptez-vous télécharger parmi ces quatre jeux ?