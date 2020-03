Games with Gold : Voici les jeux d’avril 2020

Le mois dernier, les Games With Gold avaient permis d’obtenir Batman: The Enemy Within et Shantae: Half-Genie Hero, en plus de Castlevania: Lords of Shadow 2 et Sonic Generations. Voyons maintenant ce que Microsoft nous réserve pour le mois d’avril.

Quels sont les Games with Gold d’avril 2020 ?

Voici les jeux qui rejoindront le Games with Gold le mois prochain.

Xbox One

Project CARS 2 (du 1er au 30 avril)

Knights of Pen and Paper Bundle (du 16 avril au 15 mai)

Xbox 360

A noter que les deux titres sont rétrocompatibles Xbox One.

Fable Anniversary (du 1er au 15 avril)

Toybox Turbos (du 16 au 30 avril)

Que comptez-vous télécharger parmi ces jeux ? En attendant, on vous rappelle que notre présentation complète arrivera comme d’habitude sur notre chaîne YouTube.