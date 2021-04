Gameforge lancera le MMO Swords of Legends Online en 2021

L’année 2021 risque d’être particulièrement gâtée du côté des MMO, avec de nombreuses sorties initialement prévues pour 2020 qui arriveront finalement cette année. L’éditeur Gameforge rajoute sa pierre à l’édifice avec l’arrivée prochaine de Swords of Legends Online, qui présente quelques images, en plus de préciser sa période de sortie.

Le MMO arrive enfin chez nous

Déjà sorti en Chine depuis quelques années, Swords of Legends Online va enfin faire le voyage jusqu’en Occident dès 2021. Décrit comme un MMORPG d’action, le titre arrivera dans une version retravaillée pour l’occasion, et nous plongera dans un univers inspiré par les légendes chinoises.

Le jeu reprend les codes classiques des MMO, avec une histoire qui sera tout de même bien présente et narrée à l’aide de cinématiques travaillées. On pourra alors choisir entre si classes de personnages, à savoir :

Faucheur

Invocateur

Barde

Mage épeiste

Berserker

Lancier

Chaque classe aura plusieurs spécifications et sa propre région, ainsi que de ces quêtes uniques. Du housing sera présent avec la possibilité de construire des maisons sur des îles flottantes (pas le dessert), et des montures volantes seront aussi de la partie. Côté endgame, on nous promet des raids jusqu’à 20 joueurs et des modes PvP.

Swords of Legends Online sera disponible sur PC via Steam, Epic Games Store ou le client Gameforge. Bonne nouvelle, il sera bien traduit en français.