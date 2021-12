Game Awards : Nouveau record avec 85 millions de vues pour le show

Avec plusieurs grosses annonces qui ont su retenir l’attention, les Game Awards se sont une nouvelle fois imposés comme un rendez-vous immanquable de l’année, davantage pour ses « World Premiere » que pour ses awards, expédiés à la va-vite. Fort de cette nouvelle édition qui a particulièrement fait parler d’elle, Geoff Keighley peut afficher son plus beau sourire aujourd’hui en dévoilant les résultats de cette cuvée 2021.

We're thrilled to share that #TheGameAwards delivered a record 85 million livestreams in 2021.

Plus:

– Record number of Tweets about the show (1.6M)

– Record number of viewer votes (23.2M)

– Highest Watch Time to date on YouTube (1.75M hours) pic.twitter.com/MA2UsjYFM3

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 20, 2021