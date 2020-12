Geoff Keighley dévoile les chiffres impressionnants des Game Awards 2020

En l’absence d’E3 et de grands événements (si l’on met de côté l’Opening Night Live de la Gamescom), 2020 a été une année particulièrement creuse pour les grandes présentations. Il n’est donc pas étonnant de voir que les Game Awards de cette année ont suscité beaucoup d’attentes.

This year #TheGameAwards viewership grew over 83% to more than 83 million livestreams.

This is beyond our wildest expectations; I was just happy we could even produce the show this year.

Thank you for watching and being a part of this global community. pic.twitter.com/gAKIb68jHp

