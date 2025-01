Funko pourrait avoir vendu la mèche concernant une période de sortie pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Funko n’a pas été des plus discrets

Funko a conclu un accord avec Konami pour publier des Funko Pop à l’image des personnages de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, et plus précisément de Naked Snake et The Boss. Et on sait déjà quand ces produits arriveront sur le marché. Si tous les produits dérivés autour d’un jeu ne sortent pas exactement le jour même de la publication de ce dernier, ils tentent logiquement de s’en rapprocher pour mieux profiter du petit moment de buzz qui sera créé. On peut donc se demander si Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortira aux alentours du 25 mars 2025, date à laquelle ces figurines seront disponibles à l’achat (du moins aux Etats-Unis).

Cette date pourrait avoir été révélée un peu trop tôt par Funko sur le site d’Amazon, étant donné que l’on ignore toujours la date de sortie du remake de Konami. Rien ne permet encore d’affirmer que le jeu en lui-même sortira à la même date, mais le voir arriver au tout début du printemps semble maintenant être une hypothèse crédible. On ne devrait en tout cas plus attendre bien longtemps avant que Konami précise ses intentions, si c’est cette période qui a été choisie.