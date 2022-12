Accueil » Actualités » Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus) devrait présenter son prochain jeu en 2023

Voilà bien longtemps que Fumito Ueda et genDesign se sont murés dans le silence. Le développement d’un nouveau projet a démarré il y a de cela des années mais le studio n’a plus donné signe de vie depuis ses voeux pour l’année 2021, autant dire un long moment. L’attente risque de perdurer en 2023 mais le créateur de ICO, Shadow of the Colossus ou encore de The Last Guardian espère pouvoir nous en dire plus sur sa nouvelle œuvre lors de l’année à venir.

Enfin une annonce l’année prochaine ?

N’attendez pas forcément la sortie du prochain jeu de Fumito Ueda en 2023, mais espérez tout de même quelques nouvelles de sa part. C’est en tout cas ce qu’espère Ueda lui-même lorsqu’il évoque ses projets pour 2023 dans les traditionnels vœux de fin d’année des développeurs japonais (rapportés par Gematsu) :

« Tout le studio genDesign travaille dur pour pouvoir enfin annoncer quelque chose [en 2023], alors continuez de nous apporter votre soutien. »

Autrement dit, rien n’est assuré mais c’est tout de même mieux que le silence radio dont a fait preuve le studio au cours de ces dernières années. Il ne reste plus qu’à croiser très fort les doigts pour espérer savoir plus concrètement sur quoi travaillent Ueda et ses équipes.