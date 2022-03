Fullmetal Alchemist Mobile dévoile son gameplay façon RPG tactique dans un nouveau trailer

Le manga Fullmetal Alchemist fête ses vingt ans, et à cette occasion, Square Enix prévoit de sortir un jeu mobile qui devrait sortir durant le courant de l’été. On avait brièvement aperçu du gameplay lors de la première présentation du titre, mais l’éditeur est aujourd’hui un peu plus généreux avec un trailer complet, qui permet de mieux comprendre les contours de cette adaptation.

Un gameplay plus tactique qu’on aurait pu le penser

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, Fullmetal Alchemist est donc en réalité un RPG tactique où il faudra constituer une équipe, probablement à base de gacha, et placer minutieusement ses pions sur l’échiquier de la bataille.

Visiblement, chaque personnage aura droit à ses coups spéciaux à la mise en scène travaillée, tandis que l’on peut voir que l’alchimie pourra être utilisée de diverses façon, comme Edward qui construit des murs pour barrer la route des adversaires.

On retrouvera ainsi toute l’histoire du manga, avec une revisite des scènes cultes (oui, même celle avec, vous savez…), et il sera possible d’augmenter le niveau de nos personnages via divers objets à récupérer.

Une bêta japonaise aura lieu du 31 mars au 8 avril prochain, mais sera limitée à 6 000 utilisateurs en tout. Si, par hasard, vous résidez sur le territoire japonais et que vous souhaitez avoir une chance d’y participer, il faudra vous rendre sur le site officiel avant le 22 mars.