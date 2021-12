Le jeu Fullmetal Alchemist Mobile montre ses premières images

Pour fêter ses 20 ans, la licence Fullmetal Alchemist va avoir droit à un jeu mobile, qui a été rapidement teasé en vidéo au cours de l’été. On nous avait promis plus d’informations pour cet hiver, et il n’a même pas fallu attendre le début officiel de la saison hivernale pour que Square Enix lâche enfin quelques images de ce Fullmetal Alchemist Mobile.

Un premier trailer pour le jeu mobile

Ce jeu mobile proposera donc de revivre les moments cultes du manga avec un moteur 3D qui semble être plutôt fidèle au rendu de l’anime (les voix japonaises originales seront de retour), et des combats qui sont à première vue en 1 vs 1, avec nos personnages qui gagneraient des niveaux au fur et à mesure.

Square Enix précise également que ce Fullmetal Alchemist Mobile sortira durant l’été 2022 au Japon, et sera bien un free-to-play, avec des achats in-app basée sur les objets (donc a priori, pas de gatcha sur les personnages). On attend maintenant une confirmation quant à une sortie en Europe.