Fullmetal Alchemist Mobile sort au Japon cette semaine, bientôt une date pour l’Occident ?

Afin de fêter ses 20 ans d’existence en bonne et due forme, la licence Fullmetal Alchemist s’offre un jeu mobile édité par Square Enix qui semble être plutôt intéressant sur le papier. Même s’il n’évite a priori pas la vague du gacha free-to-play, son orientation façon RPG tactique, avec une jolie réalisation, a de quoi intriguer les fans du manga et de l’anime. Il sera d’ailleurs bientôt possible de voir ce que le titre nous réserve, puisqu’il sort dans quelques jours au Japon.

Le jeu est pour l’instant réservé au Japon

Un livestream de présentation autour du jeu a permis de confirmer que Fullmetal Alchemist Mobile va sortir sur iOS et Android dès le 4 août prochain au Japon. Ce stream nous permet de voir pas mal de gameplay pour le titre, et même sans comprendre le japonais, on peut avoir un bon tour d’horizon rien qu’avec ce qui nous est présenté en images.

Naturellement, aucune information n’a été partagée concernant une date française ou occidentale pour le titre. Mais étant donné la popularité de la licence à travers le monde, il serait étonnant de ne pas voir ce Fullmetal Alchemist Mobile sortir chez nous, au moins avec une traduction anglaise. Il faudra donc au moins patienter jusqu’à ce que la version japonaise trouve son public avant d’avoir des nouvelles pour une sortie mondiale, mais on croise les doigts.