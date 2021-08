Call of Duty: Vanguard pourrait être révélé la semaine prochaine

Les rumeurs autour de Call of Duty: Vanguard vont bon train depuis quelques temps, mais puisque l’on commence doucement à s’approcher de la fin de l’année, elles s’intensifient naturellement. Et tout va visiblement s’accélérer dans les prochains jours si l’on en croit les derniers leaks, avec un insider réputé qui annonce une présentation du jeu le 19 août.

Les fuites s’accumulent

Tout a commencé avec un tweet d’un utilisateur inconnu nommé @NEXTGEN_ishere, déclarant que le jeu serait révélé le 19 août, avant de supprimer son tweet. Jusqu’ici, pas de quoi s’alarmer, mais Tom Henderson, qui est un leaker réputé lorsqu’il s’agit de Call of Duty, a alors confirmé l’information en vérifiant ses propres sources. Il déclare alors que Call of Duty: Vanguard serait présenté le 19 août à un certain nombre de médias et d’influenceurs.

Et aujourd’hui, ce sont des images des différentes éditions et des détails sur une bêta ouverte qui ont fuité. Puisque l’on ne peut pas vérifier l’authenticité de ces images, on évitera de les relayer, mais si elles sont réelles, elles correspondraient alors aux précédentes fuites concernant l’époque et le contexte de cet opus, avec un retour à la Seconde Guerre Mondiale dans le Pacifique.

On prendra évidemment le tout avec des pincettes, en attendant une confirmation de la part d’Activision.