Frostpunk viendra aussi refroidir votre mobile avec Frostpunk: Beyond the Ice, dont les préinscriptions ont débuté

Pour emmener l’expérience Frostpunk partout avec vous

Dans Frostpunk: Beyond the Ice, vous retrouverez tout ce qui a fait le succès du premier Frostpunk, c’est-à-dire des choix difficiles à prendre pour assurer le fonctionnement de votre ville, et des conditions climatiques qui donnent envie de s’emmitoufler dans le plaid le plus chaud. Rajoutez à cela des mini-jeux supplémentaires ainsi que des fonctionnalités en plus comme l’activité Loi et Expédition pour approfondir le gameplay, et vous avez là un jeu mobile qui respectera peut-être les fans de la licence.

Le jeu n’a pas encore de date de sortie mais il vous invite déjà à vous préinscrire sur le Google Play et sur l’App Store, sans que l’on sache vraiment ce que cela vous apportera comme bonus. Il sera bien traduit en français à sa sortie, si jamais cela peut vous convaincre.