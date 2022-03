Four Knights of the Apocalypse – Présentation et avis sur le manga de Pika Édition

Est-ce que le nom de Nakaba Suzuki vous dit quelque chose ? Si non, sachez que c’est le mangaka qui se cache derrière Seven Deadly Sins, dont une adaptation vidéoludique est par ailleurs sortie chez nous il y a quelques années déjà. Et aujourd’hui, nous aimerions vous parler de sa nouvelle série en date : Four Knights of the Apocalypse.

Toujours édité par Pika Édition, les deux premiers tomes nous sont parvenus récemment. Au Japon, ce sont pour l’instant cinq tomes qui ont été publiés, le troisième arrivant en France le mois prochain (avril 2022). Une série toute fraîche donc, qui dit au revoir aux péchés capitaux pour faire la part belle aux cavaliers de l’Apocalypse.

Si la popularité des aventures de Meliodas a permis à la série de s’étendre sur pas moins de 41 tomes, cela sera-t-il le cas pour cette nouvelle histoire ? Nous n’avons pas de boule de cristal permettant de vous le dire, mais c’est en tout cas tout le mal que l’on souhaite à l’artiste et aux éditeurs qui le suivent à travers le monde.

Nouvel série, univers connu

Cette nouvelle série nous propose donc de suivre Percival, un jeune homme qui vit seul en montagne avec son grand-père. Heureux en compagnie de ce dernier, un drame survient finalement le jour de ses seize ans. Un chevalier de Camelot les attaque afin de contrer la prophétie des « Four Knights of the Apocalypse », quatre guerriers supposés renverser le roi Arthur. Suite à ce combat, Percival est forcé de partir à l’aventure pour chercher des réponses sur l’identité de son père et les raisons qui poussent les Chevaliers Sacrés à s’en prendre à lui.

Un début de trame scénaristique plutôt classique, qui nous emmène dans une aventure qui le semble tout autant. Four Knights of the Apocalypse est de la trempe de ces nekketsu pensés pour s’étoffer avec le temps et se déployer sur plusieurs dizaines de tomes, à mesure où les idées fusent dans la tête de l’auteur.

Partant de là, vous l’aurez compris, les personnages sont eux aussi assez classiques, avec un Percival naïf au cœur pur. Les autres personnages ne sont par ailleurs pas plus originaux, avec notamment Elba et Donny qui ne sont pas sans nous rappeler quelques personnages déjà croisés dans une précédente série (pareil pour Percival, au passage). Mais ça n’est pas un mal, de nombreux mangakas ayant la tendance à garder comme base leurs chara-designs emblématiques (comme Hiro Mashima ou Hiromu Arakawa par exemple).

Classique, mais plaisant

Quoi que classique, l’histoire nous propose tout de même quelque chose d’intéressant, qui montre plein de potentiel pour un développement futur. Percival et ses nouveaux compagnons font déjà face à plusieurs obstacles et, nekketsu oblige, notre héros possède une palette de pouvoirs incroyables et insoupçonnés que le lecteur peut prendre plaisir à découvrir.

D’ailleurs, et même si l’histoire prend place de nombreuses années après les événements de Seven Deadly Sins, la lecture de cette série n’est pas une obligation pour comprendre les éléments scénaristiques qui nous sont proposés ici. Les deux histoires ne sont pas étroitement liées, si ce n’est par quelques fils directeurs très simples à appréhender.

En outre, et même si le chara-design des personnages ne semble pas avoir évolué depuis sa série précédente, le coup de crayon de Nakaba Suzuki reste toujours très plaisant à découvrir. L’univers présenté est agréable à découvrir et les personnages sont, quant à eux, déjà assez attachants.

Faut-il craquer pour Four Knights of the Apocalypse ?

Dès lors, nous pouvons dire que Nakaba Suzuki nous offre une petite dose de monde connu que l’on apprécie, couplé à un peu de neuf qui n’est jamais malvenu. Sa patte artistique se reconnaît grandement dans les personnages, ainsi que sa construction scénaristique qui n’est pas sans rappeler un terrain, lui aussi, déjà connu.

Le potentiel de développement est également bien présent, avec un Percival en quête de compréhension qui, à chaque bout de réponse, découvre de nouveaux mystères à résoudre. Il ne fait aucun doute que l’auteur a encore pas mal de choses à nous présenter dans cette série.

Ainsi, nous recommandons Four Knights of the Apocalypse à celles et ceux qui ont apprécié la série précédente, ou à celles et ceux qui apprécient les nekketsu classiques. Le fun à la lecture est présent, et l’on sent bien que la suite sera tout aussi prenante.