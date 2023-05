Forza Motorsport : Turn 10 dévoile la jaquette du jeu et promet beaucoup de gameplay à venir

Ces derniers jours, des fuites autour du jeu étaient en train de se propager et le studio a visiblement voulu prendre les devants pour mieux maitriser sa communication, sans attendre le prochain Xbox Showcase. C’est pourquoi il a révélé l’image qui servira pour la jaquette pour le jeu, qui met en avant une Cadillac Racing V-Series.R et une Chevrolet Corvette E-Ray.

We're excited to confirm your #ForzaMotorsport cover cars – meet the stunning 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R and 2024 Chevrolet Corvette E-Ray. Tune in to the Xbox Games Showcase on June 11th for an up-close look at the cars, and see a full walkthrough of our single… pic.twitter.com/SkGS7y4Y4c

