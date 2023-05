Microsoft donne des premiers détails sur son Xbox Showcase du 11 juin

Un showcase étendu pour donner plus d’informations

Microsoft nous rappelle donc que ce Xbox Showcase aura lieu le 11 juin à 19 heures, heure française, mais que les festivités ne s’arrêteront pas là. En plus du Starfield Showcase, le constructeur organisera également son Xbox Games Showcase Extended qui démarrera le 13 juin à 19 heures, et qui permettra de s’attarder sur quelques jeux présentés précédemment pour nous donner plus de précisions.

Voici ce que Xbox a à nous dire à propos de son showcase :

« Rejoignez-nous pour découvrir toujours plus de surprises et d’avant-premières préparées par nos talentueux studios internes et nos nombreux partenaires du monde entier. C’est le jour qu’il ne faut pas manquer pour tout savoir des titres qui arriveront sur Xbox, PC et dans le Game Pass. Entrez dans les coulisses de Bethesda Game Studios lors du Starfield Direct, et apprenez-en plus sur Starfield, avec de nombreuses images de gameplay, des entretiens avec les développeurs et des informations inédites. »

Vous pourrez suivre ce Xbox Showcase sur Twitch ou YouTube, et vous retrouverez évidemment toutes les annonces sur notre site ainsi qu’un résumé lorsque la conférence sera terminée. Quels jeux espérez-vous voir durant l’événement ?