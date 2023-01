Forza Motorsport montre toute sa carrosserie mais ne donne toujours pas de date

Microsoft n’avait jamais promis que tous les jeux présentés lors de son Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct disposeraient tous d’une date de sortie à l’issue de ce dernier, mais la présentation de Forza Motorsport aura tout de même été une déconvenue pour quelques personnes. Le jeu de Turn 10 était bien présent à la fête pour nous présenter un peu plus d’images avec des courtes séquences de gameplay, mais sa sortie, ce n’est visiblement pas pour tout de suite.

Encore une fois les rois de la technique

Microsoft compte rester prudent sur les annonces de dates de sortie, c’est sans doute pourquoi Forza Motorsport n’a donné qu’un vague « 2023 » en guise de rendez-vous. Pas de date plus précise pour le moment, si ce n’est qu’il doit sans doute arriver dans la première partie de l’année, sans pour autant qu’on en soit certain.

Mais Turn 10 n’était pas venu les mains vides pour autant. La présentation qui nous est montrée s’attarde sans surprise sur l’aspect technique du jeu, tout à fait bluffant, comme on peut l’attendre de la part de cette licence. Le ray-tracing est bien entendu activé et illustré ici, tout comme la fluidité à toute épreuve du jeu. Plus de 500 véhicules seront au programme, qu’on nous promet plus réalistes que jamais, avec près de 800 modifications à leur apporter. On pourra concourir dans une vingtaine d’environnements différents, dont Kyalami en Afrique du Sud, une première dans ce pays pour la série.

On a hâte de découvrir tout cela manette (ou volant) en mains, mais il faudra encore être patient. Forza Motorsport sortira sur PC et Xbox Series, directement sur le Game Pass.