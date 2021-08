Forza Horizon 5 nous donne un aperçu de sa grande carte

La série des Forza Horizon met l’emphase sur la liberté offerte, avec de grands espaces sur lesquels on peut se perdre à bord de nos véhicules. Forza Horizon 5 ne dérogera pas à la règle et nous emmènera dans des décors inspirés par le Mexique, avec plusieurs biomes différents à découvrir, et on a aujourd’hui une meilleure idée de la carte que l’on pourra traverser dans le jeu.

Découvrez votre futur terrain de jeu

Le compte Twitter officiel de la série nous présente donc ce à quoi va ressembler la carte de ce Forza Horizon 5, du moins durant la saison de l’été.

Le dernier épisode de la série des Let’s Go, qui s’attarde sur les différents aspects de ce nouvel épisode, passe également en revue la carte du jeu (dès la 27ème minute) afin de mieux se faire une idée des nombreux tracés proposés par le titre.

C’est aussi l’occasion de voir un peu plus de gameplay, et d’admirer à nouveau ces décors avant de les retrouver dès le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Forza Horizon 5, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative avec toutes les informations connues sur le jeu.