Forza Horizon 5 : Tout ce qu’il faut savoir (date, map, gameplay…) en vidéo

C’était la grosse surprise de la conférence Xbox/Bethesda à l’E3 2021 : Forza Horizon 5 sortira en fin d’année et a déjà lâché pas mal d’infos. Gameplay, bande-annonce magnifique, détails complémentaires, date de sortie… On a déjà largement de quoi l’attendre avec impatience. C’est aussi l’occasion pour notre équipe de vous proposer une vidéo récapitulative avec tout ce qu’il faut savoir.

Dans celle-ci, on revient ainsi sur toutes les informations déjà connues avec des précisions sur la map et le lieu de cet épisode, les nouveautés attendues et ce que les premières images nous révèlent. Pour rappel, Forza Horizon 5 sortira le 09 novembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series.