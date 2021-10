Forza Horizon 5 : Des détails sur la personnalisation du personnage et sur la progression

Au fur et à mesure des semaines, PlayGround Games livre de plus en plus d’informations sur Forza Horizon 5 grâce à ses émissions Let’s Go!, dont la neuvième édition vient d’apparaître. Si on a récemment eu droit à un listing des voitures présentes dans cet opus, l’équipe en charge du développement s’attèle ici à nous parler du système de progression et de la personnalisation de notre avatar.

Plus inclusif que jamais

Ce n’est sans doute pas le détail le plus important pour tout le monde, mais les choix offerts dans l’apparence de notre personnage seront très nombreux dans ce cinquième opus. Afin d’être le plus inclusif possible, on retrouvera ainsi des prothèses pour les bras et les jambes, la possibilité de dissocier le ton de la voix au corps choisi, ou encore le pronom adéquat (qui sera prononcé par des PNJ) pour notre personnage.

En dehors de cela, l’émission s’est aussi concentrée sur la progression des joueurs et des joueuses, avec un système de points en récompense d’objectifs atteints. En collectant ces points, il sera ensuite possible de débloquer d’autres récompenses ainsi que de nouveaux défis à accomplir. Enfin, les Histoires Horizon ont été revues pour accorder une plus grande liberté afin de nous laisser plus d’options dans le chemin choisi.

C’est aussi l’occasion d’admirer de nouvelles images de gameplay, de quoi nous permettre de patienter sagement jusqu’à la sortie.

Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.