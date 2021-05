Fortnite : Des documents indiquent que Samus, Naruto, John McClane et d’autres devaient apparaitre

Le procès entre Epic Games et Apple fait déjà les gros titres pour de nombreuses raisons, à commencer par les gains de l’Epic Games Store qui sont révélés au grand jour, tout comme le fait que Sony n’aime décidément pas beaucoup le cross-play. Bien évidemment, Fortnite est au coeur de cette bataille judiciaire et c’est pour cela que de nombreux documents font surface publiquement concernant le jeu, notamment sur les plans d’Epic Games lors de la précédente saison.

Ce n’est que partie remise ?

Un document datant de juin 2020 relayé par Eurogamer faisait le point sur ce qu’il fallait attendre pour la saison 5 du Chapitre 2 du jeu, et certains personnages mentionnés ici pourront surprendre. On apprend en effet que Samus Aran, héroïne culte de la série Metroid, devait donc bien apparaitre aux côtés de Kratos et du Master Chief, histoire de compléter la sainte-trinité des héros Sony-Microsoft-Nintendo dans le jeu.

Mais elle n’était pas seule, car Naruto Uzumaki, du manga du même nom, était également dans les plans d’Epic Games, tout comme Katniss Everdeen de la saga Hunger Games, ainsi que la Mariée de Kill Bill, Snake Plissken de New York 1997, ou encore John McClane de la série Die Hard. Le document mentionne également que des shows incluant Ariana Grande et Lady Gaga étaient aussi préveus.

Aujourd’hui, on ne sait pas si ces plans sont remis à plus tard pour les futures saisons, ou s’ils ont été jetés à la poubelle, mais il est intéressant de voir quels personnages de la pop culture étaient prévus pour le jeu, en plus de ceux qui sont vraiment arrivés dans Fortnite.