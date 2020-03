Fortnite ajoute une fonctionnalité anti-addiction en Chine

Si vous ne le savez pas encore, Fortnite possède une évolution légèrement différente en Chine par rapport à l’Occident. Par exemple, les contenus peuvent différer, les événements n’être pas présents au même moment, etc. On le sait, la Chine tente actuellement de réduire drastiquement la dépendance de ses habitants à l’univers des jeux vidéo. Epic Games vient de passer un nouveau cap en instaurant une fonctionnalité anti-addiction dans la dernière mise à jour de son jeu phare.

Nerf de l’expérience et des défis

Lors de la mise à jour v12.10 il y a quelques jours, les datamineurs, ces internautes fouillant les fichiers du jeu, ont trouvé des phrases montrant un nerf de l’expérience acquise par les joueurs à partir de 3h de jeu consécutives, avec pas moins qu’une baisse de 50% de l’expérience gagnée et des défis désactivés.

Ainsi, les joueurs qui passeront trop de temps sur le jeu verront alors apparaitre des phrases de ce type sur leur écran : « Vous êtes connecté depuis plus de trois heures d’affilée. Vos gains d’expérience en jeu sont désormais réduits de moitié et la progression des défis a été désactivée. Pour votre santé, veuillez vous déconnecter et vous reposer. Un exercice physique approprié est bénéfique pour votre corps. »

Malgré ce message d’avertissement, si le joueur poursuit sa partie, un nouveau message s’affichera au bout de 5 heures avec ce coup-ci une évolution de l’expérience devenant nulle avec toujours les défis désactivés. Il devra ainsi éteindre son jeu et patienter jusqu’à 5 heures avant de retrouver une évolution de jeu normale.

De nombreux joueurs européens ont craint que ce genre de mesure ne touche l’Europe. Or, de ce jour, aucune législation n’oblige les éditeurs à une fonction anti-addiction de ce type là dans nos contrées.