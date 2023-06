Fort Solis : Le thriller psychologique et horrifique SF sortira le 22 août sur PC et PlayStation 5

Jack Leary affrontera les horreurs de Mars d’ici deux petits mois

Développé sous Unreal Engine 5 et souhaitant proposer une expérience axée sur la narration et l’immersion, en s’inspirant de titres comme Firewatch et Until Dawn et au point de vouloir se passer de l’affichage tête haute, de temps de chargement ou encore de coupures de caméra, le titre nous invitera à suivre l’histoire de Jack Leary. Incarné par Roger Clark (Red Dead Redemption 2), cet ingénieur est contraint d’explorer de nuit une installation minière abandonnée sur Mars afin de comprendre les horreurs qui ont frappé ceux et celles qui y vivaient.

Pour atteindre son objectif, tout en cherchant un moyen de survivre et d’échapper à cet enfer, il pourra peut-être compter sur l’aide de Wyatt Taylor et de Jessica Appleton, deux autres personnages respectivement interprétés par Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) et Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire).

Rendez-vous dans moins de deux mois pour le lancement de Fort Solis sur PC et PlayStation 5.