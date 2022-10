Focus Entertainment, Microids, Amplitude et Nintendo seront bien à la Paris Games Week

C’est l’événement français de cette fin d’année pour le secteur du jeu vidéo : la Paris Games Week fait son grand retour après quelques années d’absence, et est forcément très attendue pour les amateurs de conventions. Cette année, le salon sera tout de même plus modeste, avec un espace réduit. Si l’on espère que cela sera bien géré du côté des organisateurs, on peut compter sur de nombreux acteurs et studios qui seront présents.

Un line-up qui grossit

Il y a quelques jours, Xbox avait bien confirmé sa présence au salon français. Maintenant, ce sont d’autres éditeurs qui détaillent leur venue. La liste n’est pas exhaustive mais Nintendo, Focus Entertainment, Microids ou encore Amplitude ont successivement confirmé leur présence à l’événement français.

Pour Nintendo, rien d’exclusif : cependant, et comme dans la plupart des salons où il est présent, le constructeur proposera de nombreuses bornes pour jouer aux titres phares de la Switch : Splatoon 3, Mario Strikers : Battle League Football, Mario Kart 8 Deluxe et ses DLC, Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch Sports, Bayonetta 3 et Xenoblade Chronicles 3 seront bien jouables sur place. Des tournois sur les titres multijoueurs seront aussi organisés.

Chez Focus Entertainment, la création française est à l’honneur : on retrouve le récent A Plague Tale: Requiem qui sera jouable mais également l’accrocheur Dordogne, que l’on attend de pieds fermes pour sa direction artistique. Chants of Sennaar sera aussi sur place, tout comme Warstride Challenges.

Chez les français d’Amplitude, Endless Dungeon sera là, tandis que Microids se ramène avec plusieurs titres familiaux : Schtroumpfs Kart, Syberia The World Before, Arkanoid – Eternal Battle, Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie ou encore Noob – Les Sans-Factions. Ces derniers seront jouables au stand Made in France, tandis que Horse Tales: La Vallée d’Emeraude sera au stand Junior, aux côtés de nouvelles bornes pour les jeux Schtroumpfs et Astérix & Obélix.

Bien sûr, en regardant le site officiel, on peut trouver d’autres participants : Square Enix viendra avec Forspoken et Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion tandis que Capcom sera là avec Street Fighter 6. Bandai Namco, Sega, PlayStation et Ubisoft avaient déjà confirmé leur présence.

La Paris Games Week 2022 aura lieu du 2 au 6 novembre prochain, toujours à Paris Expo Porte de Versailles, à Paris. Notre équipe sera sur place, n’hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux pour les croiser.