Xbox sera bien de retour à la Paris Games Week cette année

Contrairement à PlayStation et Nintendo qui se font de plus en plus timides sur les salons physiques, encore plus durant ces années marquées par la pandémie, Xbox et Microsoft répondent souvent présents, peu importe les continents. On a pu retrouver la firme américaine lors de la Gamescom avec une présence physique, tandis que le constructeur était le seul à avoir droit à sa propre conférence bien ancrée au sein du Tokyo Game Show. Bonne nouvelle, Xbox sera aussi de la partie pour le salon français de la Paris Games Week.

La Paris Games Week se met au vert

Paris : La ville de l'amour

Nous : L'amour pour les jeux Xbox sera tout naturellement présent à la Paris Game Week du 2 au 6 novembre 💚 Vous passez nous voir ? #XboxPGW pic.twitter.com/1U47PBfJ1o — Xbox FR (@XboxFR) September 27, 2022

Xbox France l’a annoncé ce matin-même en déclarant que la marque sera bien présente du 2 au 6 novembre à la Paris Games Week, qui se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles.

On ne sait pas encore quels jeux seront présents sur place, mais on peut sans doute parier que la sélection sera plus ou moins la même que lors de la Gamescom, comme Inkulinati ou Last Case of Benedict Fox. On peut aussi prévoir que Xbox France organisera aussi tout un tas d’activités sur place.

C’est donc un acteur de poids qui vient soutenir le retour de ce salon, absent depuis plusieurs éditions à cause des restrictions sanitaires. Espérons que d’autres éditeurs et constructeurs lui emboitent le pas.