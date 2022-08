Floodland : Un nouveau city-builder sur fond de changement climatique et de conflits sociaux

Le Future Games Show d’hier soir n’a pas particulièrement été riche en surprises ou mémorable, surtout après l’Opening Night Live, mais il méritait le coup d’oeil pour certains des titres présentés. C’est durant cette conférence que l’on a pu découvrir Floodland, le nouveau jeu de Ravenscourt et de Vile Monarch (studio fondé par des anciens ayant travaillé sur This War of Mine), à qui l’on doit Weedcraftd Inc. Le titre a présenté un premier trailer, et nous a même donné une date de sortie pour cette année.

Un city-builder qui parle d’écologie

Vous l’aurez deviné en regardant ce trailer, Floodland nous parle de problèmes que l’on ne connait que trop bien, avec un futur qui semble être dystopique mais qui pourrait bien devenir une réalité un jour.

Contrairement à ce que pense les climato-sceptiques, la planète va mal, et Floodland nous parle des conséquences du réchauffement climatique à travers un city-builder où notre but sera de reconstruire la civilisation, tout en empêchant que cette nouvelle société répète les erreurs de la précédente. Dans des décors submergés par l’eau, il faudra construire des habitations, trouver des ressources, et veiller à ce que les problèmes d’avant ne restent que des mauvais souvenirs.

Kacper Kwiatkowski, co-PDG de Vile Monarch, déclare :

« Grzegorz et moi-même souhaitions explorer des thématiques peu mises en avant dans les jeux, l’une d’entre elles était de produire un jeu mature et réaliste dans un monde postapocalyptique, c’est ainsi que l’idée de Floodland a émergée. Cette thématique est notamment représentée dans l’audiovisuel avec des films et séries comme The Road, Children of Men ou encore The Walking Dead. En jeu, The Last of Us pourrait être celui qui se rapproche le plus de cette ambiance. Il nous semblait particulièrement important et intéressant de mettre en avant ce sujet sous cette forme pour nous permettre, collectivement, de mieux répondre aux problématiques du monde actuel. »

Pour le moment Floodland est prévu pour sortir le 15 novembre prochain sur PC, via Steam et GOG.