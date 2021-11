Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue fait face aux flammes divines dans un extrait de gameplay avec un boss

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue a récemment eu droit à sa démo lors du dernier Steam Fest, tout en annonçant sa date de sortie fixée au mois prochain. Avant que l’on découvre cette aventure flamboyante, le jeu a fait un crochet du côté de l’AG French Direct afin de présenter quelques extraits de gameplay ainsi qu’un aperçu d’un boss.

Des flammes trop grandes pour Firegirl

C’est Julien Ribassin, fondateur du studio Dejima, qui s’occupe de nous offrir un aperçu de Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue dans cette vidéo inédite.

Le titre nous proposera donc de combattre les flammes avec des niveaux générés de manière procédurale, et si notre héroïne pourra compter sur quelques alliés sur sa route (notamment à la caserne où elle améliorera son équipement), elle fera aussi face à une terrible menace que l’on découvre ici pour la première fois.

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue sortira le 14 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous retrouverez très prochainement une interview de Julien Ribassin sur le site, où l’on revient sur la création du titre et son processus de développement.