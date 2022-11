Final Fantasy XVI : La date de sortie sera révélée cette année, et 40 heures pour terminer le jeu ?

Quand Naoki Yoshida déclarait que le développement de Final Fantasy XVI touchait à sa fin, il fallait visiblement bien le prendre au mot. Suite à la publication du dernier trailer en date pour le jeu, qui s’attardait sur la présentation des divers royaumes que l’on va traverser aux cotés de Clive, le producteur avait affirmé que plusieurs interviews allaient sortir dans les semaines à venir afin d’en savoir un peu plus sur le jeu. Ici, on retiendra surtout celle en provenance de Famitsu, qui s’attarde sur la date de sortie du jeu.

La date de sortie aux Game Awards ?

Cet échange avec Famitsu est plutôt massif, mais ce qui devrait surtout ressortir, c’est l’information qui nous indique que le développement de Final Fantasy XVI est maintenant terminé à 95 %, selon l’aveu même du réalisateur du jeu, Hiroshi Takai. Tout ce qu’il reste, c’est la phase qui consiste à chercher et enlever tous les bugs.

On sait que le titre est programmé pour sortir dans la courant de l’été 2023, mais aucune date précise n’a été annoncée pour le moment. Yoshida déclare cependant que la date de sortie du jeu sera annoncée avant la fin de cette année.

Forcément, on imagine que les Game Awards seraient le moment parfait pour dévoiler une telle information, étant donné qu’il s’agit là du dernier événement majeur (et mondial) de l’année concernant l’industrie, à moins bien entendu qu’un PlayStation Showcase nous surprenne dès ce mois de novembre.

Quelle est la durée de vie de Final Fantasy XVI ?

Dans une autre interview, que l’on doit au site italien Everyeye, Takai nous donne également quelques informations concernant la durée de vie du jeu. Il indique que Final Fantasy XVI pourrait avoir une durée de vie d’environ 35 à 40 heures :

« En vous consacrant uniquement à l’histoire, vous pourrez terminer le jeu en environ 35 à 40 heures. La question [posée par le site] mentionne la partie endgame, mais la vérité est que pendant la campagne, il y aura déjà beaucoup de contenu optionnel à explorer lors de la première partie. Vous pouvez découvrir la plupart de ces contenu sans avoir à terminer Final Fantasy XVI au préalable. Pour le moment nous n’avons pas d’estimation précise, mais en complétant les différents contenus secondaires, la durée de vie globale devrait atteindre environ 70 heures. »

Ce qui est donc forcément plus court que certains épisodes, sans pour autant être l’épisode le plus expéditif de la saga. Et si on a 35 ou 40 heures réussies, on imagine que la communauté sera déjà ravie.

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.