Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida parle brièvement du ton de l’histoire et de l’orientation action

Naoki Yoshida accorde de nombreuses interviews en ce moment pour parler de Final Fantasy XIV et de l’extension Endwalker, mais naturellement, le sujet Final Fantasy XVI revient très souvent sur la table. Même s’il ne veut vraiment dévoiler aucun détail concret jusqu’à ce que le jeu soit prêt à en montrer plus, il s’est récemment montré un peu plus loquace à l’occasion d’un entretien avec la radio One Morning, relayé par Dualshockers.

Une histoire pour ceux qui ont grandi avec la saga

Durant cet échange, on apprend notamment que Naoki Yoshida a confirmé le fait que Final Fantasy XVI serait plus porté sur l’action que les précédents épisodes, mais il ne veut pas laisser les joueurs qui détestent ça sur le carreau :

« Evidemment, Final Fantasy compte de nombreux joueurs qui veulent juste apprécier l’histoire. Alors nous avons un mode pour cela ainsi que des choses qui aideront les joueurs qui veulent se focaliser sur l’histoire. Nous prévoyons également des contrôles simplifiés. Alors il n’y a pas besoin de s’inquiéter à propos de cela. »

En clair, les joueurs qui ne sont pas à l’aise avec les jeux d’action nerveux n’auront pas à s’en faire, et Final Fantasy XVI comportera des options qui devraient le rendre nettement accessible.

Concernant l’histoire du jeu, Yoshida prône une nouvelle fois le silence, mais parle brièvement de comment il perçoit ce récit, et comment il l’a imaginé :

« Je fais partie de la génération qui a joué aux Final Fantasy depuis les début de la licence. J’ai presque 50 ans, alors j’ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Alors je veux produire des jeux qui peuvent aussi être apprécié et donner du plaisir à des gens qui ont eu une vie difficile. Je parle de ce genre de détresse après que l’on soit devenu adulte. C’est aussi ce que je vise avec Final Fantasy XIV et l’histoire du Héros de la Lumière. Je pense que Final Fantasy XVI sera une Fantasy pour ceux qui ont grandi avec Final Fantasy, et qui connaissent aussi la dure réalité du monde. »

Peut-on s’attendre à un Final Fantasy très « mature » avec ces déclarations ? Le premier trailer donnait déjà le ton de cet épisode, qui semblait effectivement plus dur que les autres.

On attend maintenant d’avoir des détails plus concrets sur ce Final Fantasy XVI, qui sortira sur PS5.