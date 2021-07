Final Fantasy XVI : Scénario, épisode plus sombre… Tout savoir en 5 minutes

Évoqué en 2016 et officialisé lors d’un State of Play en septembre 2020, Final Fantasy XVI est le prochain volet de la célèbre franchise de RPG de Square Enix. Sa première bande-annonce nous avait marqué avec son univers mature et ses images plus sombres qu’à l’accoutumée. Attendu pour l’année prochaine, le titre n’a pour l’instant pas été très bavard.

Cependant, nous avons compilé les communiqués de presse, analysé la bande-annonce et rassemblé les informations lâchées lors des interviews pour vous proposer une vidéo qui récapitule tout ce que l’on sait sur cet opus. On vous parle des premiers personnages de Final Fantasy XVI, des éléments du scénario connus et du monde qui nous attend.