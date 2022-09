Final Fantasy XVI : Un nouvel artwork a été repéré au Tokyo Game Show

Le Tokyo Game Show vient d’ouvrir ses portes et Square Enix a déjà partagé de nombreuses informations sur son line-up, mais a priori, il ne faut pas forcément s’attendre à revoir Final Fantasy XVI avec un nouveau trailer pour le salon japonais. Cependant, les personnes présentes sur place ont pu dénicher une nouvelle publicité pour le jeu, qui dévoile un artwork inédit mettant en avant les personnages principaux de ce seizième épisode.

Une nouvelle image et c’est tout

Ce n’est certes pas grand chose (mais c’est mieux que rien), mais ce nouvel artwork, qui est, on peut le dire, très joli à regarder, nous dévoile un nouvel aperçu de Clive, son frère Joshua et son amie d’enfance Jill, pendant qu’ils sont encore jeunes et insouciants. On notera que le jeu est toujours noté pour sortir à l’été prochain, donc pour le moment, pas de reports en vue.

On devrait revoir Final Fantasy XVI assez rapidement, puisque selon Naoki Yoshida, un nouveau trailer centré sur l’histoire du jeu est prévu pour être diffusé durant l’automne. Il faudra donc peut-être patienter encore quelques semaines, mais on retrouvera bientôt Clive et les autres.

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.