Final Fantasy XVI : De nouvelles infos, un trailer doublé en français, et l’ouverture des précommandes

L’un des titres qui aura le plus fait sensation cette nuit lors des Game Awards, c’est Final Fantasy XVI qui nous a présenté un trailer hors-normes, avec une mise en scène démesurée qui fait encore un peu plus grimper le niveau d’impatience autour du jeu. Ce dernier nous a révélé sa date de sortie, ce qui veut donc dire que Square Enix était prêt à lâcher les précommandes, tout en publiant de nouvelles informations sur le jeu via le PlayStation Blog.

La VF s’illustre

Tout d’abord, on peut voir que la version française du jeu est confirmée puisque l’on a droit au dernier trailer en VF, pour mieux nous laisser apprécier le doublage de Clive. On espère que cette VF sera du même calibre que celle de Final Fantasy XV.

Ensuite, on a eu quelques détails sur ce qui est visible dans cette bande-annonce, à commencer par ses compagnons, comme Talgor, le fidèle doggo de Clive qui viendra lui prêter main forte en combat. Ce chien-loup a été séparé de sa meute étant plus jeune et a été recueilli par les Rosfield, la famille de Clive. Depuis, il aide notre héros en l’assistant durant les combats, et sera l’allié idéal pour le protéger. On pourra même lui donner certains ordres durant affrontements.

Ce qui ne sera pas le cas de Cid, un autre compagnon de Clive qui agira de manière autonome. Cidolfus Telamon, de son vrai nom, est un soldat devenu hors-la-loi qui est également un scientifique qui mène des recherches sur la magie. Il est aussi l’Emissaire de Ramuh et semble connaître Benedikta.

Où précommander Final Fantasy XVI ?

Pour le moment, difficile de trouver Final Fantasy XVI en précommande sur différentes boutiques, mais on notera que la Fnac et Amazon proposent de réserver l’édition Standard du jeu sur PlayStation 5. Cet article sera mis à jour lorsque d’autres sites proposeront de même.

Pour ce qui est de l’édition Collector du jeu, il faudra attendre que Square Enix la propose sur sa propre boutique, ce qui devrait normalement arriver le 12 décembre prochain.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.