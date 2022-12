Microsoft avance que Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI ou encore Silent Hill 2 Remake ne sortiront pas sur Xbox

Le point de friction entre Microsoft et les différents régulateurs dans l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard semble être celui de la question des exclusivités. C’est pour cela que Microsoft s’est engagé à publier Call of Duty sur d’autres plateformes pendant 10 ans, tout en affirmant que Sony est tout à fait coutumiers du fait de priver ses concurrents de gros titres en ayant recours aux exclusivités qui déséquilibrent le rapport de force. C’est en tout cas ce que l’entreprise américaine a souligné à la CMA (l’organisme britannique) en octobre dernier.

Quand Sony veut écarter la concurrence

Ce rachat nous aura permis de découvrir de nombreux détails sur l’industrie et les pratiques des grands acteurs que sont Microsoft et Sony. Grâce au dernier document en date relayé par KoreaXboxNews et Eurogamer, on apprend que Microsoft affirme que certains jeux présentés comme des exclusivités temporaires ne sortiront tout simplement pas sur Xbox, malgré ce qu’une partie de la communauté peut penser. Tout cela parce que Sony aurait exigé « d’exclure » la possibilité de voir certains titres arriver un jour sur Xbox :

« En plus d’avoir un contenu purement exclusif, Sony a également conclu des accords avec des éditeurs tiers qui exigent « l’exclusion » de Xbox de l’ensemble des plateformes sur lesquelles ces éditeurs peuvent distribuer leurs jeux. Certains exemples importants de ces accords incluent Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), le prochain Final Fantasy XVI (Square Enix) et le Silent Hill 2 Remake récemment annoncé (Bloober Team). »

Dans le cas de Bloodborne, rien de plus normal à voir Sony exclure la possibilité de voir sortir le jeu ailleurs étant donné qu’il est justement édité par Sony, mais pour ce qui est des Final Fantasy et du prochain Silent Hill, c’est une autre paire de manches.

Exclus temporaires ou définitives ?

La tournure de cette déclaration laisse entendre que Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI et Silent Hill 2 Remake ne sont pas du tout prévus sur Xbox, ce qui pourrait en surprendre certains. Etant donné que ces jeux sont vendus comme des exclusivités temporaires, on a naturellement tendance à penser qu’ils pourraient arriver sur Xbox une fois le contrat d’exclusivité terminé, même si rien ne permet de l’affirmer pour autant. L’exclusivité temporaire peut seulement indiquer que le jeu arrivera plus tard sur PC plutôt que sur une autre plateforme, comme on a pu le voir avec Final Fantasy VII Remake.

C’est un peu plus compliqué pour Silent Hill 2 Remake. Lors de son annonce, il a été précisé que le jeu serait une exclusivité console PS5 d’un an, avec une sortie prévue aussi sur Steam. De quoi laisser entendre qu’une sortie sur une autre console, comme la Xbox Series, était envisageable. Ce que vient contredire ce document.

Difficile de savoir si Microsoft joue ici sur les mots et oublie volontairement la mention d’exclusivité temporaire, ou s’il s’agit d’une vraie information qui met à mort l’idée d’avoir un jour des versions Xbox des jeux cités. On attend donc quelques clarifications à ce sujet.