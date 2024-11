Final Fantasy VII Rebirth se met à jour afin d’être fin prêt pour la PS5 Pro

Et histoire de prendre un peu d’avance, l’éditeur a déjà publié le patch 1.050 de Final Fantasy VII Rebirth sur PlayStation 5. Celui-ci corrige quelques bugs mais il a surtout pour objectif premier de rendre le jeu compatible avec prochaine console de Sony, dans le sens où le jeu va être boosté par cette dernière. Il fait partie des 55 jeux qui disposeront d’améliorations sur la PS5 Pro.

Final Fantasy VII Rebirth patch 1.050 is available now.

This update contains fixes for some bugs and improvements in functionality and stability while also implementing "Versatility Mode", offering a new experience for all PlayStation 5 Pro players from launch on Thursday. #FF7R pic.twitter.com/kRWA2rdJQf

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) November 4, 2024