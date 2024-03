Final Fantasy VII Rebirth : Deux concerts avec un orchestre symphonique auront lieu à Paris en novembre

Le FFVII Rebirth Orchestra Tour, ce sont plus de 100 musiciens réunis pour interpréter les morceaux déjà cultes de Final Fantasy VII Rebirth, dans une grande célébration menée par le chef d’orchestre Eric Roth, que certains d’entre vous ont peut-être aperçu à la baguette du concert centré sur NieR le mois dernier.

Une troupe qui va faire le tour de grandes salles à travers le monde, et qui posera ses instruments à Paris le 9 novembre 2024 au Palais des Congrès pour deux représentations, à 14h45 et à 19h45. Pour ces concerts, le compositeur Masashi Hamauzu sera même de la partie pour adresser quelques mots au public parisien. Si, comme certains membres de notre équipe, cet événement vous fait de l’oeil, rendez-vous le 15 mars prochain à 14 heures pour l’ouverture de la billetterie.

Announcing the FFVII REBIRTH ORCHESTRA WORLD TOUR!

Immerse yourself in the world of one of the most visionary games of all time with this sensational multimedia concert experience!

Experience all new symphonic arrangements of the music of FINAL FANTASY VII REBIRTH including… pic.twitter.com/SaaIXh8nHk

— Distant Worlds: music from FINAL FANTASY (@ffdistantworlds) March 8, 2024