Final Fantasy VII Remake Part 2 sera révélé cette année selon Yoshinori Kitase

L’événement n’a sans doute pas échappé aux fans de la licence ni aux plus assidus de l’actualité, nous fêtons les 25 ans de Final Fantasy VII. Un peu plus tôt dans la journée, nous vous révélions l’ambition de Square Enix de développer de nouveaux projets autour du remake de ce septième opus. Et le remake, justement, devrait refaire parler de lui cette année au travers de sa deuxième partie.

Un beau cadeau pour les 25 ans ?

C’est en tout cas de la bouche de Yoshinori Kitase, producteur du jeu, que la déclaration a été glissée : Final Fantasy VII Remake Part 2 se montrera en 2022. Bien que, durant le live stream au cours duquel il a été interrogé, il a simplement déclaré espérer pouvoir fournir de nouvelles informations cette année, la question a clairement été posée au sujet d’une révélation au cours de l’année de la deuxième partie. Et Yoshinori Kitase semble assez confiant :

« Et bien oui. Le 25e anniversaire de Final Fantasy VII vient de débuter, alors nous voulons le célébrer et faire plaisir aux fans, donc au cours des 12 prochains mois nous souhaitons partager davantage d’informations. Attendez-vous à en savoir davantage ! »

Reste à savoir si parole sera tenue et s’il s’agira de vraies révélations ou de timides extraits, mais il est rassurant que la suite des aventures de Cloud ne semble pas rester nuageuse encore bien longtemps. La première partie de Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4, ainsi que sur PS5 et PC via l’Epic Games Store dans sa mouture Intergrade.