Des pixels et des stickers

Il y a un peu plus d’un an, Square Enix nous avait affublé d’une compilation réunissant les six premiers épisodes de la série Final Fantasy, saupoudrée de quelques améliorations et d’une version boîte, profitant d’une arrivée sur consoles. Un collector très onéreux avait également était de la partie. Cependant, l’édition physique semble avoir connu son petit succès et il était devenu difficile d’en trouver à son tarif d’origine.

L’éditeur japonais a sans doute vu une opportunité de grapiller facilement quelques piécettes supplémentaires puisqu’une réédition vient d’être annoncée. Reprenant la même galette, on y retrouve juste la mention d’une « Anniversary Edition » apposée en dessous du Final Fantasy Pixel Remaster Collection ainsi qu’une planche de stickers. Aucune réelle nouveauté donc, ce qui nous permettra de (re)vivre les aventures des six premiers jeux avec diverses options supplémentaires, comme des fonctionnalités de boost, la désactivation des rencontres aléatoires, la possibilité de choisir entre la bande-son d’origine et une version réarrangée et d’autres joyeusetés.

Les précommandes viennent d’ouvrir. Notez que la mouture PS4 semble exclusive seulement à Micromania (en plus du store officiel), là où la version Switch sera vendue un peu partout. Voici où réserver son exemplaire :

Cette réédition Final Fantasy Pixel Remaster Collection Anniversary Edition arrivera le 8 octobre 2024 sur PS4 et Switch, toujours au tarif de 74.99€.