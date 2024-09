Les Final Fantasy classiques sur Xbox

A l’ouverture du Tokyo Game Show qui se déroule actuellement sur l’archipel nippon, Microsoft a tenu une conférence qui était surtout consacrée au marché local. Sans grande surprise, la majorité du line-up concernait donc des titres et des licences japonaises, avec tout de même quelques annonces et surprises. Bien qu’en fuite quelques heures plus tôt, Final Fantasy Pixel Remaster sur Xbox fait partie de ces annonces.

Mieux encore, on apprend que cette compilation sort aujourd’hui : dès maintenant, il est possible de (re)découvrir ces jeux sur Xbox Series X|S ainsi que sur Windows. Rappelons que cette collection, déjà disponible sur les autres plateformes (avec une réédition physique pour fin d’année), regroupe les six premiers jeux Final Fantasy dans des versions pixel remaster avec diverses options supplémentaires, comme des fonctionnalités de boost, la désactivation des rencontres aléatoires, la possibilité de choisir entre la bande-son d’origine et une version réarrangée et d’autres joyeusetés. Il est possible de les acheter séparément ou de façon grouper avec un bundle.