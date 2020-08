Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : Des DLC au programme

Probablement l’un des jeux les plus attendus de l’été, Final Fantasy : Crystal Chronicles Remastered Edition semble avoir de sérieux atouts à faire valoir auprès des nostalgiques. Initialement prévu pour le mois de janvier, ce spin off de la série de Square Enix arrivera finalement juste avant la rentrée des classes. Mais la nouvelle du jour risque d’en décevoir plus d’un.

On n’échappe pas aux DLC

Sur le papier, Final Fantasy : Crystal Chronicles Remastered Edition promet un contenu plutôt honnête. Tiré d’une version Gamecube déjà bien fournie, ce remaster embarque par ailleurs un mode multijoueur mieux conçu que par le passé, ainsi que du crossplay. Malheureusement, il semblerait qu’il n’échappe pas à la politique parfois très cupide de Square Enix. En effet, cette nouvelle édition aura droit à son lot de DLC.

Cela étant dit, rassurez vous, puisque Square Enix ne compte pas vous faire sortir votre porte feuilles pour de nouvelles missions ou morceaux de scénario (du moins pas pour le moment). Non, ces contenus payants sont exclusivement destinés à un usage esthétique. Ils proposeront en effet d’acheter divers personnages issus d’autres jeux de la licence Final Fantasy : Crystal Chronicles, mais aussi plusieurs sets d’armes.

La bonne nouvelle c’est qu’il ne sera donc nullement nécessaire de passer deux fois à la caisse pour profiter pleinement de l’aventure offerte par ce remaster. Ces DLC se destinant uniquement aux joueurs désireux de retrouver certains personnages de jeux passés. Quoi qu’il en soit, rendez vous le 27 août sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Android et iOS pour découvrir ce que vaut Final Fantasy : Crystal Chronicles Remastered Edition.