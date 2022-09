Le film Super Mario Bros dévoilera son tout premier teaser dans quelques jours

En dehors de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, on aura pas droit à un nouveau jeu Mario avant un moment, mais c’est aussi parce que Nintendo prépare l’arrivée du moustachu sur grand écran. Lors du dernier Nintendo Direct, on a à nouveau entendu parler du film via Shigeru Miyamoto lui-même, mais en dehors d’une période de sortie, on ne savait pas quand le film Super Mario Bros donnerait des nouvelles. Eh bien finalement, il ne faudra pas patienter encore très longtemps.

Chris Pratt prépare ses répliques

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022

Ce n’est pas lors d’un événement concernant le monde du jeu vidéo que vous pourrez découvrir les premières images de ce film, mais durant la New-York Comic-Con qui se tiendra du 6 au 9 octobre prochain.

On découvre aujourd’hui que Nintendo et Illumination prévoient de diffuser le tout premier teaser trailer pour le film Super Mario Bros pendant cet événement, le 6 octobre à 22 heures (heure française).

Si le film vous intéresse un tant soit peu, soyez donc au rendez-vous pour ne pas louper cette bande-annonce somme toute assez historique pour Nintendo, et préparez-vous à entendre Mario avec la voix de Chris Pratt (et il vous faudra bien plusieurs jours de préparation mentale pour ça).