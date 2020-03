Sword Art Online Alicization : Une figurine de 20cm pour Leafa

En attendant l’arrivée du jeu vidéo Sword Art Online : Alicization Lycoris, les fans de SAO peuvent toujours se délecter devant l’anime, même s’ils attendent patiemment le prochain épisode fixé en avril. Cependant, si vous êtes collectionneurs, peut-être que cette figurine de Leafa de 20 centimètres vous fera de l’œil. Et on comprendra pourquoi.

Où acheter la figurine Leafa de Sword Art Online Alicization ?

C’est le fabricant Genco qui propose cette représentation de l’héroïne en figurine. Leafa profite ainsi d’une statuette de 20 centimètres de hauteur, soit à l’échelle 1/8. Elle est dans sa tenue habituelle aux teintes vertes et est en posture de combat avec son épée dans la main. Elle est bien évidemment posée sur son socle et il faut bien avouer qu’elle est sacrément jolie et bien représentée.

Pour cette qualité, il faut y mettre le prix. Comptez pas moins de 329.99€ pour mettre la main dessus, ce qui en fait une belle pièce de collection. Si vous la prenez chez le revendeur Derive Figurine, vous pouvez bénéficier d’une remise avant la fin des réservations et en profiter pour 309.99€, ce qui n’est pas négligeable.

Il est possible de précommander la figurine jusqu’au 29 avril prochain. Quant à la date de sortie de la figurine, son arrivage est estimée au mois de mars 2021. Patience donc. D’ici là, on aura droit au jeu Sword Art Online : Alicization Lycoris prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 22 mai prochain.